У Чорному морі побільшало ворожих ракетоносіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У корабельному угрупуванні ворожого флоту в Чорному морі збільшено кількість ракетоносіїв. Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров у Telegram, передає УНН.
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За даними речника ОК "Південь", у Чорному морі перебуває 11 ворожих кораблів, серед них, зокрема, 3 надводних і 1 підводний носії "Калібрів". Загальний залп ракет може становити 28.
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23 січня повідомлялося, що у Чорному морі перебувають три російських кораблі-носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить близько 24 ракет.