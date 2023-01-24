У Чорному морі побільшало ворожих ракетоносіїв

Деталі

За даними речника ОК "Південь", у Чорному морі перебуває 11 ворожих кораблів, серед них, зокрема, 3 надводних і 1 підводний носії "Калібрів". Загальний залп ракет може становити 28.

Доповнення

23 січня повідомлялося, що у Чорному морі перебувають три російських кораблі-носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить близько 24 ракет.