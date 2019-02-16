В Черноморске нашли гранатомет и оружие на берегу моря
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. На побережье моря в Черноморске Одесской области было обнаружено оружие в одном из заброшенных рыбацких домиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу депутата Черноморского городского совета Василия Бугайчука в Facebook.
Два заряженные гранатомета РПГ-18 нашли в районе 114 причала, где из-за схождения грунта идет демонтаж рыболовных домиков.
"Гранатометы были обнаружены случайно ... На побережье гуляют горожане, в том числе, дети", - заявил депутат.
Как сообщает Бугайчук, один из гранатометов находится в воде, однако оружие не имеет повреждений.
Место происшествия обнесено сигнальной лентой. Проводятся соответствующие неотложные меры.
Напомним, в Днепре мужчина нашел боеприпасы в мешках для мусора. Гранаты, РПГ и патроны находились в заброшенном здании.