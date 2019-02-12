Мужчина нашел гранатометы в мешках для мусора
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Днепре мужчина нашел боеприпасы в мешках для мусора. Гранаты, РПГ и патроны находились в заброшенном здании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
В понедельник, 11 февраля, местный житель сообщил правоохранителям, что в заброшенном здании он обнаружил пакеты для мусора, в которых лежит что-то похожее на боеприпасы. На месте происшествия полицейские Новокодацкого отделения полиции обнаружили 2 выстрела РПГ-26, две гранаты РГД-5, гранату Ф-1, три запала и 3,4 тыс. патронов калибра 7,62 мм.
Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу. По факту отрыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.
Работники полиции разыскивают того, кому могут принадлежать боеприпасы. Согласно санкции статьи злоумышленнику грозит лишение свободы сроком от 3-х до 7 лет.
Как сообщал УНН, в Хмельницкой области нашли мешки с боеприпасами.