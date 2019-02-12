Чоловік знайшов гранатомети у мішках для сміття
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У Дніпрі чоловік знайшов боєприпаси у мішках для сміття. Гранати, РПГ і патрони знаходились у покинутій будівлі. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
У понеділок, 11 лютого, місцевий мешканець повідомив правоохоронцям, що у покинутій будівлі він виявив пакети для сміття, в яких лежить щось схоже на боєприпаси. На місці події поліцейські Новокодацького відділення поліції виявили 2 постріли РПГ-26, дві гранати РГД-5, гранату Ф-1, три запали та 3,4 тис. патронів калібру 7,62 мм.
Речові докази вилучили та направили на експертизу. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.
Працівники поліції розшукують особу, якій можуть належати боєприпаси. Відповідно до санкції статті зловмиснику загрожує позбавлення волі строком від 3-х до 7 років.
Як повідомляв УНН, на Хмельниччині знайшли мішки з боєприпасами.