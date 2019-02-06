На Хмельниччині знайшли мішки з боєприпасами

5 лютого до поліції звернувся місцевий мешканець, який повідомив, що у чагарниках неподалік свого села він знайшов три поліетиленові мішки з предметами, схожими на гранати.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група та працівники вибухотехнічної служби Головного управління Національної поліції Хмельницької області.

В ході обстеження місця події поліцейські вилучили 185 штук бойових корпусів ручних осколкових наступальних гранат типу "РГД-5" та 28 штатних пакувань із підривниками до ручних гранат типу "УЗРГМ-2" у кількості 280 штук.

Вибухотехніки оглянули гранати та направили на детальне дослідження в Хмельницький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. За попередньою інформацією, боєприпаси були виготовлені ще за радянських часів.

Наразі відомості про правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Нагадаємо, найчастіше працівники піротехнічних підрозділів ДСНС знешкоджують артилерійські снаряди та мінометні міни різних калібрів, а також ручні гранати.