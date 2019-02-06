В Хмельницкой области нашли мешки с боеприпасами
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Полицейские открыли уголовное производство по факту обнаружения в Полонском районе большого количества боеприпасов. В ходе обследования места происшествия правоохранители изъяли разного типа гранаты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Хмельницкой области.
5 февраля в полицию обратился местный житель, который сообщил, что в зарослях неподалеку от своего села он нашел три полиэтиленовые мешки с предметами, похожими на гранаты.
На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнической службы Главного управления Национальной полиции Хмельницкой области.
В ходе обследования места происшествия полицейские изъяли 185 штук боевых корпусов ручных осколочных наступательных гранат типа "РГД-5" и 28 штатных упаковок с взрывателями к ручным гранатам типа "УЗРГМ-2" в количестве 280 штук.
Взрывотехники осмотрели гранаты и направили на детальное исследование в Хмельницкий научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины. По предварительной информации, боеприпасы были изготовлены еще в советское время.
Сейчас сведения о правонарушениях внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Напомним, чаще всего работники пиротехнических подразделений ГСЧС обезвреживают артиллерийские снаряды и минометные мины различных калибров, а также ручные гранаты.