У Чорноморську знайшли гранатомет і зброю на березі моря

КИЇВ. 16 лютого. УНН. На узбережжі моря в Чорноморську Одеської області було виявлено зброю в одному з покинутих рибальських будиночків. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку депутата Чорноморського міської ради Василя Бугайчука у Facebook.