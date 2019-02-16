У Чорноморську знайшли гранатомет і зброю на березі моря
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. На узбережжі моря в Чорноморську Одеської області було виявлено зброю в одному з покинутих рибальських будиночків. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку депутата Чорноморського міської ради Василя Бугайчука у Facebook.
Два заряджені гранатомета РПГ-18 знайшли в районі 114 причалу, де через зсувні процеси йде демонтаж рибальських будиночків.
"Гранатомети були виявлені випадково ... На узбережжі гуляють городяни, в тому числі діти", – заявив депутат.
Як повідомляє Бугайчук, один з гранатометів знаходиться в воді, проте зброя не має пошкоджень.
Місце події обнесено сигнальною стрічкою. Проводяться відповідні невідкладні заходи.
Нагадаємо, у Дніпрі чоловік знайшов боєприпаси у мішках для сміття. Гранати, РПГ і патрони знаходились у покинутій будівлі.