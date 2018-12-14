В Черноморске с главной елки города похитили гирлянду

"Об исчезновении новогоднего украшения правоохранители узнали во время мониторинга интернета. Сейчас никаких заявлений по этому поводу в полицию не поступало. Несмотря на это, по факту кражи работниками Черноморского ОП начато уголовное производство по статье 185 Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению обстоятельств происшествия, суммы нанесенного материального ущерба и лица, совершившего правонарушение", - говорится в сообщении.



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Как сообщал УНН, главная новогодняя елка страны на Софиевский площади столицы еще не украшена полностью