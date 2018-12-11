У Львові почали встановлювати новорічну ялинку
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 11 грудня. УНН. Сьогодні у Львові почали встановлювати головну ялинку міста, передає кореспондент УНН у Львові.
Так, цього року для головної ялинки міста підготували спеціальну ілюмінацію. Прикрашати новорічне дерево будуть вже 13 грудня. Цьогоріч головна ялинка сягає 20 метрів заввишки.
У святковій новорічній програмі будуть: вітальне слово мера міста, передача Вифлеємського Вогню Миру мешканцям Львова, театралізовані забави на площі перед Оперним театром, а також льодове шоу на площі Ринок.
Відкриття головної ялинки Львова відбудеться 18 грудня о 19:00.
Нагадаємо, на Софійській площі у центрі Києва почати проводити монтажні роботи головної новорічної ялинки. Головна новорічна ялинка цього року буде виконана в холодних тонах, прикрашена іграшками у вигляді кришталиків. Також дерево оформлять екраном, який цілодобово буде випромінювати північне сяйво.