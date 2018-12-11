Во Львове начали устанавливать новогоднюю елку
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 декабря. УНН. Сегодня во Львове начали устанавливать главную елку города, передает корреспондент УНН во Львове.
Так, в этом году для главной елки города подготовили специальную иллюминацию. Украшать новогоднее дерево будут уже 13 декабря. В этом году главная елка достигает 20 метров в высоту.
В праздничной новогодней программе будут: приветственное слово мэра города, передача Вифлеемского Огня Мира жителям Львова, театрализованные развлечения на площади перед Оперным театром, а также ледовое шоу на площади Рынок.
Открытие главной елки Львова состоится 18 декабря в 19:00.
Напомним, на Софийской площади в центре Киева начать проводить монтажные работы главной новогодней елки. Главная новогодняя елка в этом году будет выполнена в холодных тонах, украшена игрушками в виде хрусталиков. Также дерево оформят экраном, который круглосуточно будет излучать северное сияние.