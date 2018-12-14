У Чорноморську з головної ялинки міста викрали гірлянду
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. За фактом крадіжки гірлянди з головної ялинки Чорноморська розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП на сторінці у Facebook, передає УНН.
"Про зникнення новорічної прикраси правоохоронці дізналися під час моніторингу інтернету. Наразі ніяких заяв з цього приводу до поліції не надходило. Не зважаючи на це, за фактом крадіжки працівниками Чорноморського ВП розпочато кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України. Вживаються заходи по встановленню обставин події, суми завданого матеріального збитку та особи, яка вчинила правопорушення", - сказано у повідомлені.
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Як повідомляв УНН, головна новорічна ялинка країни на Софіївський площі столиці ще не прикрашена повністю