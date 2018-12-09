Головну новорічну ялинку столиці ще не прикрасили, але вже засвітили
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Головна новорічна ялинка країни на Софіївський площі столиці ще не прикрашена повністю, але вже сяє, передає кореспондент УНН.
Ялинку почали прикрашати ввечері 8 грудня. Наразі на дереві вже розвішані практично всі гірлянди і ввечері 9 грудня їх увімкнули.
Головну новорічну ялинку на Софійській площі планують засвітити 19 грудня о 19:00, на день Святого Миколая.
Висота ялинки складатиме приблизно 25 метрів, її прикрасять тисячами іграшок у холодних кольорах. Усього на Софійській площі буде розміщено близько 3 кілометрів гірлянд.
Особливістю цьогорічної ялинки буде екран, через який відвідувачі ярмарку зможуть передати привітання.
Як повідомляв УНН, сумарна вартість повністю укомплектованої ялинки становить 2 мільйони 700 тисяч гривень.