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Головну новорічну ялинку столиці ще не прикрасили, але вже засвітили

Київ • УНН

 • 12371 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Головна новорічна ялинка країни на Софіївський площі столиці ще не прикрашена повністю, але вже сяє, передає кореспондент УНН.

Головну новорічну ялинку столиці ще не прикрасили, але вже засвітили

Ялинку почали прикрашати ввечері 8 грудня. Наразі на дереві вже розвішані практично всі гірлянди і ввечері 9 грудня їх увімкнули.

Головну новорічну ялинку на Софійській площі планують засвітити 19 грудня о 19:00, на день Святого Миколая.
Висота ялинки складатиме приблизно 25 метрів, її прикрасять тисячами іграшок у холодних кольорах. Усього на Софійській площі буде розміщено близько 3 кілометрів гірлянд.

Особливістю цьогорічної ялинки буде екран, через який відвідувачі ярмарку зможуть передати привітання.

Як повідомляв УНН, сумарна вартість повністю укомплектованої ялинки становить 2 мільйони 700 тисяч гривень.

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