Главную новогоднюю елку столицы еще не украсили, но она уже засветилась
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Главная новогодняя елка страны на Софиевский площади столицы еще не украшена полностью, но уже сияет, передает корреспондент УНН.
Елку начали украшать вечером 8 декабря. Сейчас на дереве уже развешаны практически все гирлянды и вечером 9 декабря их включили.
Главную новогоднюю елку на Софийской площади планируют зажечь 19 декабря в 19:00, в день Святого Николая.
Высота елки составит примерно 25 метров, ее украсят тысячами игрушек в холодных цветах. Всего на Софийской площади будет размещено около 3 километров гирлянд.
Особенностью нынешней елки будет экран, через который посетители ярмарки смогут передать поздравления.
Как сообщал УНН, суммарная стоимость полностью укомплектованной елки составляет 2 миллиона 700 тысяч гривен.