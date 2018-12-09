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Главную новогоднюю елку столицы еще не украсили, но она уже засветилась

Киев • УНН

 • 12371 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Главная новогодняя елка страны на Софиевский площади столицы еще не украшена полностью, но уже сияет, передает корреспондент УНН.

Главную новогоднюю елку столицы еще не украсили, но она уже засветилась

Елку начали украшать вечером 8 декабря. Сейчас на дереве уже развешаны практически все гирлянды и вечером 9 декабря их включили.

Главную новогоднюю елку на Софийской площади планируют зажечь 19 декабря в 19:00, в день Святого Николая.
Высота елки составит примерно 25 метров, ее украсят тысячами игрушек в холодных цветах. Всего на Софийской площади будет размещено около 3 километров гирлянд.

Особенностью нынешней елки будет экран, через который посетители ярмарки смогут передать поздравления.

Как сообщал УНН, суммарная стоимость полностью укомплектованной елки составляет 2 миллиона 700 тысяч гривен.

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