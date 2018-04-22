В Чернобыльской зоне задержали четырех "сталкеров"

"Военнослужащие отдела "Иванков" совместно с представителями Национальной полиции на окраине населенного пункта Дитятки Киевской области задержали четырех украинцев, которые незаконно попали в зону отчуждения с целью экстремального туризма", - говорится в сообщении.

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По информации пограничников, в отношении правонарушителей составлены административные материалы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.