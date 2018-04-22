У Чорнобильській зоні затримали чотирьох “сталкерів”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Громадян України, які незаконно потрапили на територію Чорнобильської зони відчуження, виявили вчора прикордонники Житомирського загону, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.
"Військовослужбовці відділу “Іванків” спільно з представниками Національної поліції на околиці населеного пункту Дитятки, що на Київщині, затримали чотирьох українців, які незаконно потрапили до зони відчуження з метою екстремального туризму", - йдеться у повідомленні.
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За інформацією прикордонників, стосовно правопорушників складено адміністративні матеріали за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення.