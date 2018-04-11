У зоні відчуження ЧАЕС затримано двох іноземців-сталкерів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У зоні відчуження Чернобильської АЕС поліція затримала двох іноземців-сталкерів. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Київській області, передає УНН.
"Працівники поліції виявили сталкерів у відселеному місті Прип’ять. Двоє хлопців-іноземців 22 і 25 років незаконно проникли на територію зони відчуження поза контрольно-перепускні пункти з метою екстремального туризму", – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, мандрівники прибули в Україну з Москви потягом. Наразі відносно правопорушників поліцейські склали адміністративні протоколи за ст. 46-1 "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення" Кодексу України про адміністративні правопорушення. Молодикам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Також працівники поліції звернулись до міграційної служби з клопотанням щодо скорочення терміну перебування іноземців в Україні.
Матеріали направлені до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.
Як повідомляв УНН, в Чорнобильській зоні працівники відділу поліції спільно із колегами загону охорони затримали 17-річного любителя екстремальних подорожей.