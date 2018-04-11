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В зоне отчуждения ЧАЭС задержаны двое иностранцев-сталкеров

В зоне отчуждения ЧАЭС задержаны двое иностранцев-сталкеров

Киев  •  УНН

 • 11859 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В зоне отчуждения Чернобильськои АЭС полиция задержала двух иностранцев-сталкеров. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.

"Работники полиции обнаружили сталкеров в отселенном городе Припять. Двое ребят-иностранцев 22 и 25 лет незаконно проникли на территорию зоны отчуждения за контрольно-пропускные пункты с целью экстремального туризма", - говорится в сообщении.

Как отмечается, путешественники прибыли в Украину из Москвы поездом. Сейчас в отношении правонарушителей полицейские составили административные протоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Молодым людям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также работники полиции обратились в миграционную службу с ходатайством о сокращении срока пребывания иностранцев в Украине.

Материалы направлены в Ивановский районный суд Киевской области для принятия решения.

Как сообщал УНН, в Чернобыльской зоне работники отдела полиции совместно с коллегами отряда охраны задержали 17-летнего любителя экстремальных путешествий.

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