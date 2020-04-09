В Чернобыльской зоне из-за пожара перекрыто два КПП, эвакуирован поселок
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Чернобыльской зоне перекрыто контрольно-пропускные пункты "Полесское" и "Овруч". Также эвакуированы граждане, проживающие в поселке Полесское. Об этом во время брифинга сообщил начальник отдела полиции зоны Чернобыльской АЭС Ян Обжелянский, передает корреспондент УНН.
"Полицией зоны ЧАЭС приняты меры по эвакуации граждан, проживающих в пгт Полесское, в настоящее время их эвакуировали. На эту территорию ограничен проезд, перекрыты контрольно-пропускные пункты: "Полесское" и "Овруч", - сказал Обжелянский.
По его словам, также постоянно проводятся авиаразведки с квадрокоптера для установления возможных правонарушителей.
Напомним, по факту пожара в Чернобыльской зоне полиция открыла уголовное производство.
Как сообщал УНН, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.