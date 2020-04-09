В Чернобыльской зоне из-за пожара перекрыто два КПП, эвакуирован поселок

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 40874 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 49900 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 64436 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 64905 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 92117 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 77546 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101556 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105472 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130642 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130238 просмотра

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В Чернобыльской зоне из-за пожара перекрыто два КПП, эвакуирован поселок

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Чернобыльской зоне перекрыто контрольно-пропускные пункты "Полесское" и "Овруч". Также эвакуированы граждане, проживающие в поселке Полесское. Об этом во время брифинга сообщил начальник отдела полиции зоны Чернобыльской АЭС Ян Обжелянский, передает корреспондент УНН.

"Полицией зоны ЧАЭС приняты меры по эвакуации граждан, проживающих в пгт Полесское, в настоящее время их эвакуировали. На эту территорию ограничен проезд, перекрыты контрольно-пропускные пункты: "Полесское" и "Овруч", - сказал Обжелянский.

По его словам, также постоянно проводятся авиаразведки с квадрокоптера для установления возможных правонарушителей.

Напомним, по факту пожара в Чернобыльской зоне полиция открыла уголовное производство.

Как сообщал УНН, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

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