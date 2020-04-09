У Чорнобильській зоні через пожежі перекрито два КПП, евакуйовано селище
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Чорнобильській зоні перекрито контрольно-пропускні пункти "Поліське" та "Овруч". Також евакуйовано громадян, які проживають у селищі Поліське. Про це під час брифінгу повідомив начальник відділу поліції зони Чорнобильської АЕС Ян Обжелянський, передає кореспондент УНН.
“Поліцією зони ЧАЕС вжиті заходи щодо евакуації громадян, які проживають у смт Поліське, на даний час їх евакуйовано. На дану територію обмежений проїзд, перекриті контрольно-пропускні пункти: "Поліське" та "Овруч”, — сказав Обжелянський.
За його словами, також постійно проводяться авіарозвідки з квадрокоптерів для встановлення можливих правопорушників.
Нагадаємо, за фактом виникнення пожежі у Чорнобильській зоні поліція відкрила кримінальне провадження.
Як повідомляв УНН, 4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в Зоні відчуження поблизу села Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.