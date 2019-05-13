В июне украинцы будут отдыхать больше
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В июне 2019 года на украинцев ждет 12 выходных дней, передает УНН.
Общее количество календарных дней - 30; - рабочие дни - 18; - выходные в июне - 12 (1, 2, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 29, 30).
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В июне украинцев ждут дополнительные выходные: 17 июня, понедельник, в честь Троицы, которая приходится на воскресенье, 16 число. Также будут отдыхать 28 июня (пятница) - в День Конституции.
Напомним, у Зеленского еще не обсуждали перенос выходного с 9 мая на 8.