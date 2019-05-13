У червні українці відпочиватимуть більше
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У червні 2019 року на українців чекає 12 вихідних днів, передає УНН.
Загальна кількість календарних днів — 30; — робочі дні — 18; — вихідні в червні — 12 (1, 2, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 29, 30).
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У червні українців чекають додаткові вихідні: 17 червня, понеділок, в честь Трійці, яка припадає на неділю, 16 число. Також відпочиватимуть 28 червня (п’ятницю) — в День Конституції.
Нагадаємо, у Зеленського ще не обговорювали перенесення вихідного з 9 травня на 8.