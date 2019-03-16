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В Черновцах начнется суд на расхитителями государственных средств

Киев • УНН

 • 8662 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Черновцах расхитители государственных средств предстанут перед судом, в результате деятельности которых более 4,5 миллиона гривен, выделенных для ремонта автодорог Путыльщины, были потрачены не по назначению. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черновицкой области.

В Черновцах начнется суд на расхитителями государственных средств

Следователи Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области и оперативники Управления защиты экономики НПУ под процессуальным руководством прокуратуры Черновицкой области разоблачили противоправную деятельность организованной группы лиц. Руководитель коммерческой структуры и должностные лица облавтодора и строительно-монтажной организации организовали схему присвоения бюджетных средств.

“Следователи установили, что руководитель одного из отделов облавтодора помог предпринимателю выиграть тендер на проведение строительно-ремонтных работ на участке дороги в Путыльском районе. Правонарушители закупали материалы по завышенным ценам, заключали фиктивные договоры и таким образом присвоили более 4,5 миллиона гривен”, — указано в сообщении правоохранителей.

Всем участникам противоправной схемы объявлено о подозрениях в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), частью 1 статьи 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), частью 4 статьи 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и частью 2 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт следователи направили в суд.

Как сообщал УНН, в Черновицкой области поймали нелегала-рецидивиста, которого принудительно выдворят из Украины.

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