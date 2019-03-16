У Чернівецькій області спіймали нелегала-рецидивіста, якого примусово видворять з України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Співробітники відділу боротьби з протидії торгівлі людьми виявили 30-річного громадянина однієї з країн Закавказзя, який перебував в Україні без будь-яких документів, що посвідчують особу. Його вирішили видворити з України. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП у Чернівецькій області.
Зважаючи на те, що іноземець неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності і грубо порушив правила перебування іноземців на території нашої держави, поліцейські звернулися до міграційної служби з клопотанням про видворення порушника і заборону в’їзду в Україну. Обласне управління ДМС підтримало клопотання та звернулося до суду з позовом про примусове видворення іноземця.
Першотравневий районний суд міста Чернівців задовільнив позов і призначив примусово видворити порушника за межі території України. На період оформлення усіх необхідних документів для видворення зловмисника затримано та поміщено до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.
Буковинські правоохоронці розпочали практичний етап профілактичної операції "Мігрант". Поліція спільно з міграційною та прикордонною службами здійснюють низку заходів для запобігання правопорушень, скоєним іноземцями, та протидії нелегальній міграції.
Нагадаємо, прикордонники Чопського загону попередили спробу незаконного перетину кордону особою, яка намагалася виїхати до Словаччини за чужим паспортом.