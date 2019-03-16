У Чернівецькій області спіймали нелегала-рецидивіста, якого примусово видворять з України

КИЇВ. 16 березня. УНН. Співробітники відділу боротьби з протидії торгівлі людьми виявили 30-річного громадянина однієї з країн Закавказзя, який перебував в Україні без будь-яких документів, що посвідчують особу. Його вирішили видворити з України. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП у Чернівецькій області.