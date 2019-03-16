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В Черновицкой области поймали нелегала-рецидивиста, которого принудительно выдворят из Украины

Киев • УНН

 • 8474 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Сотрудники отдела по борьбе с противодействием торговли людьми обнаружили 30-летнего гражданина одной из стран Закавказья, который находился в Украине без каких-либо документов, удостоверяющих личность. Его решили выдворить из Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ НП в Черновицкой области.

В Черновицкой области поймали нелегала-рецидивиста, которого принудительно выдворят из Украины

Несмотря на то, что иностранец неоднократно привлекался к уголовной ответственности и грубо нарушил правила пребывания иностранцев на территории нашего государства, полицейские обратились в миграционную службу с ходатайством о выдворении нарушителя и запрет въезда в Украину. Областное управление ГТС поддержало ходатайство и обратилось в суд с иском о принудительном выдворении иностранца.

Первомайский районный суд Черновцов удовлетворил иск и назначил принудительно выдворить нарушителя за пределы территории Украины. На период оформления всех необходимых документов для выдворения злоумышленник задержан и помещен в Волынский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Буковинские правоохранители начали практический этап профилактической операции "Мигрант". Полиция совместно с миграционной и пограничной службами осуществляют ряд мер по предотвращению правонарушений, совершенным иностранцами, и противодействия нелегальной миграции.

Напомним, пограничники Чопского отряда пресекли попытку незаконного пересечения границы лицом, которое пыталось выехать в Словакию по чужому паспорту.

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