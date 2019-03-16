В Черновицкой области поймали нелегала-рецидивиста, которого принудительно выдворят из Украины

Несмотря на то, что иностранец неоднократно привлекался к уголовной ответственности и грубо нарушил правила пребывания иностранцев на территории нашего государства, полицейские обратились в миграционную службу с ходатайством о выдворении нарушителя и запрет въезда в Украину. Областное управление ГТС поддержало ходатайство и обратилось в суд с иском о принудительном выдворении иностранца.

Первомайский районный суд Черновцов удовлетворил иск и назначил принудительно выдворить нарушителя за пределы территории Украины. На период оформления всех необходимых документов для выдворения злоумышленник задержан и помещен в Волынский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Буковинские правоохранители начали практический этап профилактической операции "Мигрант". Полиция совместно с миграционной и пограничной службами осуществляют ряд мер по предотвращению правонарушений, совершенным иностранцами, и противодействия нелегальной миграции.

Напомним, пограничники Чопского отряда пресекли попытку незаконного пересечения границы лицом, которое пыталось выехать в Словакию по чужому паспорту.