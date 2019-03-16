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У Чернівцях розпочнеться суд на розкрадачами державних коштів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. У Чернівцях розкрадачі державних коштів постануть перед судом, в результаті діяльності яких понад 4,5 мільйони гривень, виділених для ремонту автодоріг Путильщини, були витрачені не за призначенням. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у Чернівецькій області.

У Чернівцях розпочнеться суд на розкрадачами державних коштів

Слідчі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області та оперативники обласного Управління захисту економіки НПУ під процесуальним керівництвом прокуратури Чернівецької області викрили протиправну діяльність організованої групи осіб. Керівник комерційної структури та посадовці облавтодору і будівельно-монтажної організації організували схему привласнення бюджетних коштів.

“Слідчі встановили, що керівник одного з відділів облавтодору допоміг підприємцю виграти тендер на проведення будівельно-ремонтних робіт на відрізку дороги у Путильському районі. Правопорушники закуповували матеріали за завищеними цінами, укладали фіктивні договори і таким чином привласнили понад 4,5 мільйони гривень”, — вказано у повідомленні правоохоронців.

Усім учасникам протиправної схеми оголошено про підозри у скоєнні злочинів, передбачених частиною 5 статті 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), частиною 1 статті 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), частиною 4 статті 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та частиною 2 статті 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт слідчі скерували до суду.

Як повідомляв УНН, у Чернівецькій області спіймали нелегала-рецидивіста, якого примусово видворять з України.

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