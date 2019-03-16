У Чернівцях розпочнеться суд на розкрадачами державних коштів

КИЇВ. 17 березня. УНН. У Чернівцях розкрадачі державних коштів постануть перед судом, в результаті діяльності яких понад 4,5 мільйони гривень, виділених для ремонту автодоріг Путильщини, були витрачені не за призначенням. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у Чернівецькій області.