В Черновицком Национальном университете заведующий кафедрой погорел на взятке (Опровергнуто)
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. На взятке разоблачили заведующего кафедрой в Черновицком Национальном университете Федьковича. Об этом сообщили УНн в правоохранительных органах.
Заведующий военной кафедрой университета требовал и получил от студента взятку в размере 1500 долларов за решение вопроса по призыву на срочную военную службу.
По данному факту проводится ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Заведующего кафедрой задержан.
В Черновицком Национальном университете сообщили, что ни одного из их преподавателей не задерживали, а задержанный уже не работает в вузе и, тем более, не является заведующим кафедрой.
Также в полиции Черновицкой области опубликовали официальное сообщение о задержании "преподавателя кафедры военной подготовки одного из черновицких вузов во время получения им неправомерной выгоды". Но ЧНУ просит опровергнуть эту информацию, ведь задержанный не является преподавателем. В полиции сообщили, что письмо от вуза получили, но детали и дополнительная информация будет в понедельник.
Позже в полиции также сообщили, что задержанный не является преподавателем упомянутого вуза.
Как сообщал УНН, правоохранители задержали на взятке в 3000 долларов офицера, который требовал деньги за передачу в аренду здания военного городка.