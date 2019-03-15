Військового затримали на хабарі у 3 тисячі доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Правоохоронці затримали на хабарі у 3 тисячі доларів військового офіцера, який вимагав гроші за передачу в оренду будівлі військового містечка. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, передає УНН.
"Помічник командира з матеріально-технічного забезпечення однієї з військових частин Черкащини вимагав та отримав неправомірну вигоду в розмірі 3 тисячі доларів США в інтересах посадових осіб КЕВ (квартирно-експлуатаційного відділу – ред.) м. Біла Церква за вчинення дій щодо погодження та передачу в оренду на користь ТОВ "Черкасибіопаливо" індивідуально-визначеного військового майна – будівлі військового містечка Уманського гарнізону", - йдеться у повідомленні.
Військового затримали, наразі тривають процесуальні дії, готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 (Види співучасників), ч. 3 ст. 368 (Одержання хабара) Кримінального кодексу України, клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання щодо відсторонення військовослужбовця від займаної посади.
Правоохоронці встановлюють особи всіх причетних до справи.
Як повідомляв УНН, в Івано-Франківській області військовослужбовця спіймали на хабарі.