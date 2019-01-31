В Івано-Франківській області військовослужбовця спіймали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. В Івано-Франківській області спіймали на хабарі офіцера відділу морально-психологічної роботи військової частини А4267. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр оперативного командування “Захід”.
“30 січня 2019 року в ході проведення оперативно-слідчих дій військовою прокуратурою Івано-Франківського гарнізону, представниками слідчого управління ГУ НП України спільно з Управлінням СБУ в Івано-Франківській області, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України виявлено та зафіксовано факт отримання неправомірної вигоди офіцером відділу морально-психологічної роботи військової частини А4267”, — йдеться у повідомленні.
За даними оперативного командування, військовослужбовець усунутий від виконання службових обов’язків та буде звільнений з лав Збройних Сил України із позбавленням військового звання.
Нагадаємо, на хабарі затримано майора СБУ та командира військової частини.