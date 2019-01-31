В Ивано-Франковской области военнослужащего поймали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Ивано-Франковской области поймали на взятке офицера отдела морально-психологической работы воинской части А4267. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр оперативного командования “Запад”.
“30 января 2019 года в ходе проведения оперативно-следственных действий военной прокуратурой Ивано-Франковского гарнизона, представителями следственного управления ГУ ЧП Украины совместно с Управлением СБУ в Ивано-Франковской области, по признакам совершения уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины выявлен и зафиксирован факт получения неправомерной выгоды офицером отдела морально-психологической работы воинской части А4267”, - говорится в сообщении.
По данным оперативного командования, военнослужащий отстранен от выполнения служебных обязанностей и будет уволен из рядов Вооруженных Сил Украины с лишением воинского звания.
Напомним, на взятке задержан майор СБУ и командира воинской части.