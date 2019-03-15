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Военного задержали на взятке в 3 тысячи долларов

Киев • УНН

 • 14102 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Правоохранители задержали на взятке в 3 000 долларов офицера, который требовал деньги за передачу в аренду здания военного городка. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, передает УНН.

Военного задержали на взятке в 3 тысячи долларов

"Помощник командира по материально-техническому обеспечению одной из воинских частей Черкасской области требовал и получил неправомерную выгоду в размере 3000 долларов США в интересах должностных лиц КЭВ (квартирно-эксплуатационного отдела - ред.) г. Белая Церковь за совершение действий по согласованию и передачу в аренду в пользу ООО "Черкасибіопаливо" индивидуально-определенного военного имущества - здания военного городка Уманского гарнизона", - говорится в сообщении.

Военнослужащего задержали, сейчас идут процессуальные действия, готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 (Виды соучастников), ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) Уголовного кодекса Украины, ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос об отстранении военнослужащего от занимаемой должности.

Правоохранители устанавливают личности всех причастных к делу.

Как сообщал УНН, в Ивано-Франковской области военнослужащего поймали на взятке.

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