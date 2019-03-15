У Чернівецькому Національному університеті завідувач кафедри погорів на хабарі (спростовано)
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. На хабарі викрили завідувача кафедри у Чернівецькому Національному університеті ім.Федьковича. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Завідувач військової кафедри університету вимагав та отримав від студента хабар у розмірі 1 500 доларів за вирішення питання щодо призову на строкову військову службу.
За даним фактом проводиться ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Завідувача кафедри затримано.
У Чернівецькому Національному університеті повідомили, що жодного з їхніх викладачів не затримували, а затриманий вже не працює у виші і, тим більше, не є завідувачем кафедри.
Також у поліції Чернівецької області опублікували офіційне повідомлення, про затримання “викладача кафедри військової підготовки одного з чернівецьких вишів під час отримання ним неправомірної вигоди”. Та ЧНУ просить спростувати цю інформацію, адже затриманий не є викладачем. У поліції УНН повідомили, що листа від вишу отримали, але деталі і додаткова інформація буде у понеділок.
Пізніше у поліції також повідомили, що затриманий не є викладачем згаданого вишу.
Як повідомляв УНН, правоохоронці затримали на хабарі у 3 тисячі доларів військового офіцера, який вимагав гроші за передачу в оренду будівлі військового містечка.