В Черновицкой области запретили новогоднюю иллюминацию
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Черновицкой области запретили украшать деревья и дома новогодней иллюминацией, которая не работает от источников альтернативного электроснабжения. Об этом в Telegram сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк, передает УНН.
Цитата
"Нельзя использовать новогоднюю иллюминацию на домах, в парках, скверах, деревьях, кустах, других сооружениях, независимо от организационно-правовой формы (кроме иллюминаций, которые работают от источников альтернативного электроснабжения)", – говорится в сообщении.
Детали
Ограничения будут действовать с 10 декабря по 25 января 2023 года.
Также в Черновицкой области во время комендантского часа запрещены все виды наружного освещения. Этот запрет не касается улично-дорожной сети и объектов критической инфраструктуры.
Кроме того, после завершения рабочего времени ограничено освещение наружной рекламы, размещенной на фасадах зданий и сооружений.
Напомним
В этом году главная новогодняя елка Украины будет искусственной и с энергосберегающими гирляндами, которые будут работать от генератора.