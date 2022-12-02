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В Черновицкой области запретили новогоднюю иллюминацию

В Черновицкой области запретили новогоднюю иллюминацию

Киев • УНН

 • 892417 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Черновицкой области запретили украшать деревья и дома новогодней иллюминацией, которая не работает от источников альтернативного электроснабжения. Об этом в Telegram сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк, передает УНН.

Цитата

"Нельзя использовать новогоднюю иллюминацию на домах, в парках, скверах, деревьях, кустах, других сооружениях, независимо от организационно-правовой формы (кроме иллюминаций, которые работают от источников альтернативного электроснабжения)", – говорится в сообщении.

Детали

Ограничения будут действовать с 10 декабря по 25 января 2023 года.

Также в Черновицкой области во время комендантского часа запрещены все виды наружного освещения. Этот запрет не касается улично-дорожной сети и объектов критической инфраструктуры.

Кроме того, после завершения рабочего времени ограничено освещение наружной рекламы, размещенной на фасадах зданий и сооружений. 

Напомним

В этом году главная новогодняя елка Украины будет искусственной и с энергосберегающими гирляндами, которые будут работать от генератора.

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