У Чернівецькій області заборонили новорічну ілюмінацію

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"Не можна використовувати новорічну ілюмінацію на будинках, в парках, скверах, деревах, кущах, інших спорудах, незалежно від організаційно-правової форми (окрім ілюмінацій, які працюють від джерел альтернативного електропостачання)", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Обмеження діятимуть з 10 грудня до 25 січня 2023 року.

Також у Чернівецькій області під час комендантської години заборонені усі види зовнішнього освітлення. Ця заборона не стосується вулично-дорожньої мережі та об'єктів критичної інфраструктури.

Окрім того, після завершення робочого часу обмежено освітлення зовнішньої реклами, розміщеної на фасадах будівель та споруд.

Нагадаємо

Цього року головна новорічна ялинка України буде штучною і з енергозберігаючими гірляндами, які працюватимуть від генератора.