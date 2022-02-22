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15 марта, 19:03 • 98258 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 127742 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115578 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109796 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100626 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 96960 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 84642 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Черновицкой области области усилили охрану Днестровской ГЭС

В Черновицкой области области усилили охрану Днестровской ГЭС

Киев • УНН

 • 296319 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Военнослужащие Западного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины приступили к выполнению задач по охране Днестровской ГЭС, расположенной в Черновицкой области. Усилили охрану объекта нацгвардейцы совместно с работниками полиции, передает УНН со ссылкой на НГУ.

Детали

Главной задачей для правоохранителей является надежная защита Днестровской ГЭС.

Стражи порядка будут проводить превентивные мероприятия. В частности, патрулировать прилегающую местность, будут вести наблюдение, оценивать существующую обстановку вокруг объекта, проверять документы и транспортные средства.

Контекст

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

В частности, канцлер Олаф Шольц ранее сегодня заявил, что правительство Германии временно останавливает сертификацию газопровода "Северный поток-2" для поставок российского газа в ФРГ на фоне признания Россией "независимыми" так называемые "Л/ДНР".

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