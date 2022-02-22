В Черновицкой области области усилили охрану Днестровской ГЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Военнослужащие Западного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины приступили к выполнению задач по охране Днестровской ГЭС, расположенной в Черновицкой области. Усилили охрану объекта нацгвардейцы совместно с работниками полиции, передает УНН со ссылкой на НГУ.
Детали
Главной задачей для правоохранителей является надежная защита Днестровской ГЭС.
Стражи порядка будут проводить превентивные мероприятия. В частности, патрулировать прилегающую местность, будут вести наблюдение, оценивать существующую обстановку вокруг объекта, проверять документы и транспортные средства.
Контекст
21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.
Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".
Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.
В частности, канцлер Олаф Шольц ранее сегодня заявил, что правительство Германии временно останавливает сертификацию газопровода "Северный поток-2" для поставок российского газа в ФРГ на фоне признания Россией "независимыми" так называемые "Л/ДНР".