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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 2241 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Чернівецькій області області посилили охорону Дністровської ГЕС

У Чернівецькій області області посилили охорону Дністровської ГЕС

Київ • УНН

 • 296320 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Військовослужбовці Західного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України приступили до виконання завдань з охорони Дністровської ГЕС, що розташована у Чернівецькій області. Посилили охорону об’єкту нацгвардійці спільно з працівниками поліції, передає УНН із посиланням на НГУ.

Деталі

Головним завдання для правоохоронців є надійний захист Дністровської ГЕС.

Правоохоронці проводитимуть превентивні заходи. Зокрема, патрулюватимуть прилеглу місцевість, будуть вести спостереження, оцінювати існуючу обстановку навколо об’єкту, перевірятимуть документи та транспортні засоби.

Контекст

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" і "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій з підтримки миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення глави Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.

Зокрема, канцлер Олаф Шольц раніше сьогодні заявив, що уряд Німеччини тимчасово зупиняє сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" для постачання російського газу до ФРН на тлі визнання Росією "незалежними" так звані "Л/ДНР".

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