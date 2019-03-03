В Черновицкой области из-за повреждения агитационной палатки ввели план "Перехват"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В Сторожинецком районе Черновицкой области из-за повреждения агитационной палатки одного из кандидатов на пост президента Украины ввели план "Перехват". Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.
По данным полиции, инцидент произошел сегодня около 10:00 утра в поселке Красноильск.
"Четверо неизвестных подъехали на автомобиле иностранной регистрации к агитационной палатке одного из кандидатов на пост президента Украины. Злоумышленники начали цепляться к агитатору и совершать хулиганские действия: повредив палатку, прицепили ее к машине и скрылись с места преступления в неизвестном направлении. Для розыска автомобиля злоумышленников в Сторожинецком и прилегающих районах введен план "Перехват". Ориентированы группы реагирования патрульной полиции и наряды УПП", - говорится в сообщении.
Полиция устанавливает обстоятельства правонарушения, а также причастных к нему лиц.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Виновным грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.
Кроме того, в полиции добавили, что информация об избиении агитатора, которая распространяется в интернете, не соответствует действительности.
Напомним, полиция открыла 107 уголовных производств, связанных с выборами.
Как сообщал УНН, в Харькове мужчина украл стол и стул у агитаторов, а затем скрылся на грузовике.