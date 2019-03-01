Чоловік украв стіл та стілець у агітаторів, а потім утік на вантажівці
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. У Харкові 46-річний місцевий житель перекинув намет агітаторів, розкидав агітаційні матеріали, після чого заволодів столом і стільцем та поїхав з місця події на вантажному автомобілі. Про це повідомляє поліція області. Про це УНН повідомили у прес-служі поліції області.
22 лютого о 16:58 до Шевченківського відділу поліції звернувся 18-річний громадянин. Хлопець розповів, що він із 21-річним колегою здійснювали агітаційну діяльність у наметі кандидата в президенти України. Близько 16:30 до них підійшов невідомий чоловік та почав конфліктувати. В ході суперечки правопорушник перевернув намет та розкидав агітаційні матеріали, після чого заволодів столом та стільцем і поїхав з місця події на вантажному автомобілі.
Вжитими заходами працівники Шевченківського відділу поліції викрили у скоєнні злочину 46-річного раніше судимого харків’янина. Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років. На даний час чоловік затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
Слідчі дії тривають.
Як повідомляв УНН, поліція відкрила вже 107 пов'язаних з виборами проваджень.