Чоловік украв стіл та стілець у агітаторів, а потім утік на вантажівці

КИЇВ. 1 березня. УНН. У Харкові 46-річний місцевий житель перекинув намет агітаторів, розкидав агітаційні матеріали, після чого заволодів столом і стільцем та поїхав з місця події на вантажному автомобілі. Про це повідомляє поліція області. Про це УНН повідомили у прес-служі поліції області.