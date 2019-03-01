Мужчина украл стол и стул у агитаторов, а потом сбежал на грузовике

22 февраля в 16:58 в Шевченковский отдела полиции обратился 18-летний гражданин. Парень рассказал, что он с 21-летним коллегой осуществляли агитационную деятельность в палатке кандидата в президенты Украины. Около 16:30 к ним подошел неизвестный мужчина и начал конфликтовать. В ходе спора правонарушитель перевернул палатку и разбросал агитационные материалы, после чего завладел столом и стулом и уехал с места происшествия на грузовом автомобиле.

Принятыми мерами работники Шевченковского отдела полиции разоблачили в совершении преступления 46-летнего ранее судимого харьковчанина. Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет. В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания, ему сообщено о подозрении в совершении преступления.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНН, полиция открыла уже 107 связанных с выборами производств.