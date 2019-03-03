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У Чернівецькій області через пошкодження агітаційного намету ввели план "Перехват"

У Чернівецькій області через пошкодження агітаційного намету ввели план "Перехват"

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. У Сторожинецькому районі Чернівецької області через пошкодження агітаційного намету одного з кандидатів на пост президента України ввели план "Перехват". Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.

За даними поліції, інцидент стався сьогодні близько 10:00 ранку у селищі міського типу Красноїльськ.

"Четверо невідомих осіб під’їхали на автомобілі іноземної реєстрації до агітаційної палатки одного з кандидатів на пост президента України. Зловмисники почали чіплятись до агітатора і вчиняти хуліганські дії: пошкодивши палатку, причепили її до автівки та втекли з місця злочину в невідомому напрямку. Для розшуку автомобіля зловмисників у Сторожинецькому та прилеглих районах введено план "Перехват". Орієнтовані групи реагування патрульної поліції та наряди УПП", - йдеться в повідомленні.

Поліція встановлює обставини правопорушення, а також причетних до нього осіб.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Винним загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Крім того, у поліції додали, що інформація про побиття агітатора, яка поширюється в інтернеті, не відповідає дійсності.

Нагадаємо, поліція відкрила 107 кримінальних проваджень, пов'язаних з виборами.

Як повідомляв УНН, у Харкові чоловік украв стіл та стілець у агітаторів, а потім утік на вантажівці.

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