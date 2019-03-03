У Чернівецькій області через пошкодження агітаційного намету ввели план "Перехват"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. У Сторожинецькому районі Чернівецької області через пошкодження агітаційного намету одного з кандидатів на пост президента України ввели план "Перехват". Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.
За даними поліції, інцидент стався сьогодні близько 10:00 ранку у селищі міського типу Красноїльськ.
"Четверо невідомих осіб під’їхали на автомобілі іноземної реєстрації до агітаційної палатки одного з кандидатів на пост президента України. Зловмисники почали чіплятись до агітатора і вчиняти хуліганські дії: пошкодивши палатку, причепили її до автівки та втекли з місця злочину в невідомому напрямку. Для розшуку автомобіля зловмисників у Сторожинецькому та прилеглих районах введено план "Перехват". Орієнтовані групи реагування патрульної поліції та наряди УПП", - йдеться в повідомленні.
Поліція встановлює обставини правопорушення, а також причетних до нього осіб.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Винним загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.
Крім того, у поліції додали, що інформація про побиття агітатора, яка поширюється в інтернеті, не відповідає дійсності.
Нагадаємо, поліція відкрила 107 кримінальних проваджень, пов'язаних з виборами.
Як повідомляв УНН, у Харкові чоловік украв стіл та стілець у агітаторів, а потім утік на вантажівці.