В Черновицкой области из-за падения с моста умерла женщина

"Сообщение поступило около 17-ти, что женщина упала с моста, который соединяет Черновицкую и Тернопольскую области, через реку Днестр", - отметила Татьяна Андрейчук.



Установлено, погибшая жительница города Залещики Тернопольской области, 60 года.



В ведомстве добавили, что пока невозможно установить совершила ли женщина самоубийство, или она умерла насильственной смертью, это покажут только результаты соответствующих экспертиз.



Сейчас полиция ищет тело погибшей. Решается вопрос об открытии уголовного производства.



Ранее сообщал УНН, в Донецкой области нашли повешенное на мосту тело 16-летнего парня.