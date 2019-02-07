У Донецькій області знайшли повішене на мості тіло 16-річного хлопця

"У Покровську повішане бездиханне тіло підлітка на "підвісному" мості виявив місцевий мешканець сьогодні близько 4-ї ранку. В ході проведених слідчо-оперативних дій було встановлено, що загиблим є 16-річний місцевий мешканець", - йдеться в повідомленні.



За даним фактом слідчими Покровського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство". Тривають слідчі дії.



Нагадаємо, у приватному будинку на вулиці Зої Космодем’янської, що в Мелітополі, чоловік сокирою вбив свого пасинка, а потім сам повісився. Слідчо-оперативною група провела ретельний огляд місця події, опитала свідків та вилучила речові докази та знаряддя злочину.



