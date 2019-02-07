В Донецкой области нашли повешенное на мосту тело 16-летнего парня

"В Покровскую повешены бездыханное тело подростка на "подвесном" мосту обнаружил местный житель сегодня около 4 утра. В ходе проведенных следственно-оперативных действий было установлено, что погибшим является 16-летний местный житель", - говорится в сообщении.



По данному факту следственными Покровского отдела полиции открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Продолжаются следственные действия.



Напомним, в частном доме на улице Зои Космодемьянской, что в Мелитополе, человек топором убил своего пасынка, а потом сам повесился. Следственно-оперативной группа провела тщательный осмотр места происшествия, опросила свидетелей и изъяла вещественные доказательства и орудие преступления.



