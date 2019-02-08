У Чернівецькій області через падіння з мосту померла жінка

“Повідомлення надійшло близько 17-ої, що жінка впала з мосту, який сполучає Чернівецьку і Тернопільську області, через річку Дністер”, - зазначила Тетяна Андрійчук.



Встановлено, загибла жителька міста Заліщики Тернопільської області, 60 року народження.



У відомстві додали, що поки не можливо встановити чи жінка вчинила самогубство, чи вона померла насильницькою смертю, це покажуть лише результати відповідних експертиз.



Наразі поліція шукає тіло загиблої. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.



Раніше УНН повідомляв, у Донецькій області знайшли повішене на мості тіло 16-річного хлопця.