В Чернигове в гараже изготовляли опасные наркотики и психотропы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В Чернигове правоохранители прекратили деятельность нарколаборатории по изготовлению особо опасных наркотических и психотропных веществ. Пытаясь уничтожить доказательства, злоумышленники подожгли помещение лаборатории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
Так, оперативники спецслужбы установили, что двое жителей Чернигова организовали нарколабораторию в одном из частных гаражных помещений.
"По информации СБ Украины ежемесячно наркодельцы изготавливали более двух килограммов психотропов, "прибыль" от реализации которых составил около трехсот тысяч гривен. Злоумышленники сбывали "товар" через разветвленную сеть дилеров, наркотики можно было заказать на одном из веб-ресурсов в сети Интернет", - прокомментировали в спецслужбе.
Двух организаторов наркобизнеса задержали во время подготовки к реализации очередной партии психотропов, отметили в ведомстве.
"Пытаясь уничтожить доказательства своей противоправной деятельности, злоумышленники совершили поджог помещения, где происходило изготовление наркотиков", - уточнили в СБУ.
В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли почти килограмм амфетамина, а также химические соединения и оборудование для его изготовления. Изъятые предметы и вещества направили на экспертизу.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов - ред.) продолжаются следственно-оперативные действия.
Кроме того, решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения и объявления о подозрении в совершении преступления.
Напомним, во Львове будут судить местного жителя за сбыт наркотиков.