У Чернігові у гаражі виготовляли небезпечні наркотики і психотропи
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. У Чернігові правоохоронці припинили діяльність нарколабораторії з виготовлення особливо небезпечних наркотичних та психотропних речовин. Намагаючись знищити докази, зловмисники підпалили приміщення лабораторії. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.
Так, оперативники спецслужби встановили, що двоє мешканців Чернігова організували нарколабораторію в одному з приватних гаражних приміщень.
"За інформацією СБ України щомісяця наркоділки виготовляли понад два кілограми психотропів, "прибуток" від реалізації яких становив близько трьохсот тисяч гривень. Зловмисники збували "товар" через розгалужену мережу дилерів, наркотики також можна було замовити на одному з веб-ресурсів у мережі Інтернет", - прокоментували у спецслужбі.
Двох організаторів наркобізнесу затримали під час підготовки до реалізації чергової партії психотропів, зазначили у відомстві.
"Намагаючись знищити докази своєї протиправної діяльності, зловмисники здійснили підпал приміщення, де відбувалося виготовлення наркотиків", - уточнили у СБУ.
У ході санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили майже кілограм амфетаміну, а також хімічні сполуки та обладнання для його виготовлення. Вилучені предмети та речовини направили на експертизу.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів - ред.) тривають подальші слідчо-оперативні дії.
Крім того, вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу та оголошення про підозру у скоєнні злочину.
Нагадаємо, у Львові судитимуть місцевого жителя за збут наркотиків.