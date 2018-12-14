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В Черниговской области установили елку с кладбища

Киев • УНН

 • 11431 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. На центральной площади пгт Сосница, что в Черниговской области, установили елку, которую срубили на кладбище. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Сосницкого поселкового совета.

В Черниговской области установили елку с кладбища

"10.12.2018 года на центральной площади поселка во время приготовления к празднику открытия елки 19 декабря 2018 была установлена елка. Установление ее вызвало возмущение жителей Сосници, поскольку она была удалена работниками КП "Благоустройство-Сосница" на территории кладбища в пгт Сосница", – говорится в сообщении.

Отмечено, что руководство коммунального предприятия приняло решение об удалении елки с кладбища и установку ее на центральной площади поселка без согласования с руководителем общины.

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"Елка переросла, аварийная и представляла опасность на кладбище для установленных памятных надгробий и жизни людей, посещавших умерших родственников на кладбище", – уточнили в поселковом совете.

Руководству коммунального предприятия дали указание демонтировать елку и установить другую.

"Ответственным лицам будет вынесен выговор за принятое решение", – говорится в сообщении.

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Напомним, с главной елки Черноморская украли гирлянду. Полиция открыла уголовное производство и начала расследование этого преступления.

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