У Чернігівській області встановили ялинку з кладовища
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. На центральній площі смт Сосниця, що у Чернігівській області, встановили ялинку, яку зрубали на кладовищі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Сосницької селищної ради.
"10.12.2018 року на центральній площі селища під час приготування до свята відкриття ялинки 19 грудня 2018 була встановлена ялинка. Встановлення її викликало обурення жителів Сосниці, оскільки вона була видалена працівниками КП "Благоустрій-Сосниця" на території кладовища в смт Сосниця", – йдеться в повідомленні.
Зазначено, що керівництво комунального підприємства прийняло рішення про видалення ялинки з цвинтаря та установку її на центральній площі селища без узгодження з керівником громади.
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"Ялинка переросла, аварійна і становила небезпеку на кладовищі для встановлених пам'ятних надгробків і життя людей, які відвідували померлих родичів на кладовищі", – уточнили у селищній раді.
Керівництву комунального підприємства дали вказівку демонтувати ялинку та встановити іншу.
"Відповідальним особам буде винесено догану за прийняте рішення", – йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, з головної ялинки Чорноморська вкрали гірлянду. Поліція відкрила кримінальне провадження і почала розслідування цього злочину.