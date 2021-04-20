В Черниговской области водитель Mercedes обстрелял маршрутку - полиция проверяет информацию
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Черниговской области водитель Мерседеса напал с пистолетом на водителя маршрутки. Последний защищался палкой. Об этом сообщил журналист Евгений Хурсин, опубликовав видео на своей странице в Facebook, передает УНН.
Детали
"Маршрутчик-терминатор. На трассе Киев-Чернигов водителю Mercedes что-то не понравилось и он подрезал маршрутку, чтобы выяснить отношения. Во время "диалога" неадекват достал пистолет и выстрелил несколько раз в водителя. По словам пассажиров, после происшествия маршрутчик сам достал из ноги пулю и поехал дальше, как ни в чем не бывало", - написал журналист.
Реакция полиции
Начальник сектора коммуникации Черниговского ГУ НП Юлия Ковтун рассказала корреспонденту УНН, что информация об инциденте устанавливается.
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"Мы пытаемся проверить было ли это вообще на территории Черниговской области, было ли в тот отрезок времени, который указан. В полицию никто по поводу этого инцидента не обращался... По видео трудно оценить, как участники ситуации разошлись - мирно ли не мирно. Мне нужно получить информацию от коллег, а они сейчас в процессе сбора. Мы должны отреагировать, потому что очень многих это интересует. Мы все равно должны знать точную информацию, чтобы делать предположения наверника", - сказала Ковтун.
В дежурной части нам также сообщили, что вызов на это событие к ним не поступал.
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