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У Чернігівській області водій Mercedes обстріляв маршрутку - поліція перевіряє інформацію

У Чернігівській області водій Mercedes обстріляв маршрутку - поліція перевіряє інформацію

Київ • УНН

 • 15832 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Чернігівській області водій Мерседеса напав з пістолетом на водія маршрутки. Останній захищався палицею. Про це повідомив журналіст Євгеній Хурсін, опублікувавши відео на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Деталі

“Маршрутчик-термінатор. На трасі Київ-Чернігів водієві Mercedes щось не сподобалося і він підрізав маршрутку, щоб з’ясувати стосунки. Під час „діалогу“ неадекват дістав пістолет і вистрілив кілька разів в водія. За словами пасажирів, після події маршрутник сам дістав з ноги кулю і поїхав далі, як ні в чому не бувало”, — написав журналіст.

Реакція поліції

Начальник сектору комунікації Черніговського ГУ НП Юлія Ковтун розповіла кореспонденту УНН, що інформація щодо інциденту наразі встановлюється.

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“Ми намагаємось перевірити чи взагалі це було на теріторії Чернігівської області, чи було у той відрізок часу, який вказано. До поліції ніхто стосовно цього інциденту не звертався... По відео важко оцінити, як учасники ситуації розійшлися — мирно чи не мирно. Мені потрібно отримати інформацію від колег, а вони зараз в процесі збору. Ми маємо відреагувати, бо дуже багатьох це цікавить. Ми все одно маємо знати точну інформацію, щоб робити припущення напевно”, — сказала Ковтун.

У черговій частині нам також повідомили, що виклик на цю подію до них не надходив.

Додамо

На почтаку року Комітет з питань правоохоронної діяльності ВР погодив проект Закону № 4335 “Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї”.

Однак на початку березня Верховна Рада України провалила голосування в першому читанні проекту закону № 4335 “Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї”, який серед іншого передбачав легалізацію обігу короткоствольної вогнепальної збро

На думку голови партії “Слуга Народу” Олександр Корнієнко наголосив, що суспільство не готове до максимальної легалізації зброї.

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