У Херсоні обстріляли рейсовий автобус
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Херсоні обстріляли рейсовий автобус, постраждалих немає. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор КП "Херсонський комунальний транспортний сервіс" Павло Ткаченко, передає УНН.
“Автобус КП „Херсонський комунальний транспортний сервіс“, який слідував маршрутом № 6 був обстріляний. На щастя, ніхто не постраждав, на місці працюють правоохоронці. Пошкоджене скло буде замінено”, — повідомив Ткаченко.
Інцидент стався у суботу, 5 вересня. Обставини стрілянини поки що невідомі.
Як повідомляв УНН, у Київській області група осіб влаштувала стрілянину на території кафе в місті Українка. Після інциденту до лікарні звернулось троє чоловіків з пораненнями.