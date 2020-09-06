У Херсоні обстріляли рейсовий автобус

“Автобус КП „Херсонський комунальний транспортний сервіс“, який слідував маршрутом № 6 був обстріляний. На щастя, ніхто не постраждав, на місці працюють правоохоронці. Пошкоджене скло буде замінено”, — повідомив Ткаченко.

Інцидент стався у суботу, 5 вересня. Обставини стрілянини поки що невідомі.

Як повідомляв УНН, у Київській області група осіб влаштувала стрілянину на території кафе в місті Українка. Після інциденту до лікарні звернулось троє чоловіків з пораненнями.